À l'Assemblée mondiale de la santé, les pays s'accordent sur les efforts à déployer pour renforcer la préparation aux pandémies

Les pays réunis à l’Assemblée mondiale de la santé se sont accordés sur une série d'actions clés visant à mieux guider et coordonner les efforts internationaux en matière de prévention, de détection et de réponse aux risques pour la santé publique, tout en s'engageant à finaliser les négociations sur un accord mondial sur les pandémies d'ici un an au plus tard.



