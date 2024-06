Afghanistan : les crues soudaines constituent une menace persistante pour les enfants (UNICEF)

Des dizaines de milliers d’enfants en Afghanistan restent affectés par les inondations soudaines en cours, en particulier dans les provinces septentrionales de Baghlan et Badakhshan et dans la province occidentale de Ghor, a indiqué lundi une agence des Nations Unies, rappelant que les crues soudaines dans ce pays d’Asie centrale constituent une menace urgente et persistante pour les enfants.



Lire l'article complet