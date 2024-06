Chine : Répression des commémorations du massacre de Tiananmen

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des milliers de manifestants pro-démocratie étaient rassemblés sur la place Tiananmen (« Porte de la paix céleste »), à Pékin, en Chine, le 17 mai 1989. © 1989 Sadayuki Mikami/AP Photo (New York, 2 juin 2024) – Le gouvernement chinois continue de réprimer toute discussion et commémoration du massacre de Tiananmen de 1989, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. À l’approche du 35ème anniversaire de ce massacre, le 4 juin 2024, les autorités chinoises ont de nouveau empêché toute tentative de commémoration.En Chine continentale et à Hong Kong, le…



Lire l'article complet