Comment les élections européennes sont devenues un événement central de la vie politique française

À l’approche des élections européennes du 9 juin 2024, de nombreux responsables politiques et éditorialistes évoquent le supposé désintérêt des citoyens français pour ce scrutin et pour les enjeux européens. C’est faire peu de cas du regain de participation électorale qui s’est amorcé en 2014 – avec un sursaut de participation de 20 %, en proportion, en 2019 – et d’une campagne riche et intense