Hong Kong : Annuler les condamnations injustes d’activistes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des activistes pro-démocratie à Hong Kong, photographiés en 2021. Le 6 janvier 2021, la police de Hong Kong a arrêté 53 activistes et opposants politiques, dont 47 ont ensuite été accusés de « subversion » dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale. (c) 2021 Lam Chun-tung/Initium (New York, 30 mai 2024) – Les autorités de Hong Kong devraient immédiatement annuler les condamnations infondées prononcées par un tribunal contre d’éminents militants pro-démocratie en vertu de la loi sur la sécurité nationale, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.…



Lire l'article complet