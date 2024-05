Tunisie : les ingérences dans le système judiciaire et le harcèlement des avocats doivent cesser (experts)

La détention violente et l'arrestation des avocats Sonia Dahmani et Mehdi Zaghrouba au siège de l'Ordre des avocats de Tunisie, et l'empêchement d'un éminent juge de participer à une réunion internationale, sont des violations inacceptables des droits fondamentaux auxquelles il faut mettre fin, ont déclaré des expertes indépendantes de l'ONU.



Lire l'article complet