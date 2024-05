Gaza : l’aide humanitaire toujours insuffisante, déplorent les agences de l’ONU

Alors que l’armée israélienne poursuit ses frappes et son offensive terrestre sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, les population de l’enclave palestinienne reçoivent beaucoup trop peu d’aide, au point que de plus en plus d’enfants meurent de faim, ont averti vendredi des agences humanitaires des Nations Unies.



Lire l'article complet