Russie. Les autorités ciblent aussi les enfants dans leur croisade contre l’opposition à la guerre

par Amnesty International

Les autorités russes exercent des représailles de plus en plus dures contre les enfants et leurs familles, notamment ceux qui s’opposent à l’agression de la Russie en Ukraine, dans le cadre de leur intense répression contre toute dissidence, écrit Amnesty International dans un nouveau document le 31 mai 2024. Ce document, intitulé Russia: “Your children will […] The post Russie. Les autorités ciblent aussi les enfants dans leur croisade contre l’opposition à la guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet