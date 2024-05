Hong Kong. Arrestations en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale : une « tentative honteuse » d’empêcher toute commémoration pacifique de la répression de Tiananmen

par Amnesty International

En réaction à la première utilisation par la police de la Loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale, ou législation de l'Article 23, récemment adoptée, pour interpeller six personnes, dont la militante des droits humains Chow Hang-tung, pour des infractions présumées de sédition, Sarah Brooks, directrice pour la Chine à Amnesty International, a déclaré : « Le […]



