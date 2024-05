Malte. Les autorités ne doivent pas faire des Trois de l’El Hiblu « des boucs émissaires des échecs de l’Europe en matière de recherche et de sauvetage »

par Amnesty International

Réagissant à la tenue de l'audience préliminaire, le 30 mai à Malte, des « Trois de l'El Hiblu », trois jeunes hommes originaires d'Afrique de l'Ouest qui encourent la réclusion à perpétuité pour avoir tenté d'empêcher leur renvoi illégal en Libye par l'équipage d'un navire qui les avait secourus en mer en 2019, Elisa De Pieri, chercheuse sur […]



