Ouzbékistan : Emprisonnés pour avoir « insulté le président en ligne »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev, photographié lors d’une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif (hors cadre) à Tachkent, en Ouzbékistan, le 5 avril 2021. © 2021 Présidence ouzbèke/Agence Anadolu via Getty Images (Berlin, 30 mai 2024) – En Ouzbékistan, un nombre croissant de personnes sont poursuivies et emprisonnées pour avoir « insulté le président en ligne », a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cette accusation criminelle est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison, et viole le droit international…



Lire l'article complet