Cinq outils pratiques pour maintenir la paix

En 1948, les Nations Unies ont franchi une étape cruciale en déployant des soldats de maintien de la paix pour soutenir les pays dans leur cheminement vers la paix. Depuis lors, plus de deux millions de personnes – militaires, policiers et civils – ont servi dans plus de 70 missions de maintien de la paix à travers le monde, offrant leur assistance lors de conflits en cours ou après ceux-ci.



Lire l'article complet