Les oubliés de la crise agricole : pas de droit de séjour pour les saisonniers étrangers ?

par Gaëlla Loiseau, Anthropologue, Inrae

Anne Lascaux, Docteure en géographie et Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Université Gustave Eiffel

Mésini Béatrice, Chargée de recherche au CNRS, géographie et science politique, migrations et statuts de travail en agriculture, Aix-Marseille Université (AMU)