Israël/TPO. Les frappes aériennes israéliennes qui ont tué 44 civil·e·s s’ajoutent aux éléments attestant de crimes de guerre – Nouvelle enquête

par Amnesty International

La Cour pénale internationale (CPI) doit ouvrir une enquête pour crimes de guerre sur trois frappes aériennes israéliennes qui ont tué 44 civil·e·s palestiniens, dont 32 enfants, dans la bande de Gaza occupée le mois dernier, a déclaré Amnesty International le 27 mai 2024. Ces frappes – la première sur al Maghazi le 16 avril et les […]



