Ouverture de la conférence de Bruxelles : les dirigeants du monde doivent s’engager à protéger les réfugié·e·s syriens alors que le Liban durcit la répression

par Amnesty International

Les gouvernements donateurs qui se rencontrent à Bruxelles, et tout particulièrement les États membres de l’Union européenne (UE), doivent veiller à ce que les promesses de fonds destinés à financer les réfugié·e·s syriens au Liban ne contribuent pas à des atteintes aux droits humains, y compris à des expulsions forcées vers la Syrie, a déclaré […] The post Ouverture de la conférence de Bruxelles : les dirigeants du monde doivent s’engager à protéger les réfugié·e·s syriens alors que le Liban durcit la répression appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet