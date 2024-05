Gaza : l'ONU condamne des frappes aériennes israéliennes ayant touché un camp de déplacés à Rafah

Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné lundi « les frappes aériennes israéliennes de la nuit dernière qui ont touché des tentes de personnes déplacées dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, et qui ont tragiquement entraîné la mort de plus de 35 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, et des dizaines de blessés ».



