Des responsables syriens condamnés pour crimes contre l'humanité en France

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des associations de victimes et de familles se sont rassemblées à côté Tribunal de Paris le 21 mai 2024, tenant des photos de proches détenus ou disparus en Syrie. © 2024 Alice Autin/Human Rights Watch Des juges français ont condamné trois hauts fonctionnaires syriens pour leur rôle dans l’emprisonement, la disparition forcée et la torture en 2013, de deux citoyens ayant la double nationalité franco-syrienne, Patrick Dabbagh et son père Mazzen, ainsi que pour la confiscation de leur propriété. Le 24 mai 2024, le tribunal a conclu que les abus d'emprisonement,…



