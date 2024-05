RD Congo : Les droits humains et l’État de droit doivent prévaloir après l’échec du coup d’État

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les forces de sécurité congolaises sécurisent les rues de Kinshasa, en Republique démocratique du Congo, le 19 mai 2024, après que l'armée congolaise a dit qu'elle a « déjoué un coup d’État » et arrêté les auteurs présumés. © 2024 AP Photo/Samy Ntumba Shambuyi (Nairobi) – Le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait veiller à ce que les auteurs d’une tentative de coup d’État soient poursuivis dans le cadre de procès équitables, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les autorités devraient également enquêter de manière approfondie et impartiale…



