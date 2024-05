Bélarus : Répression contre des avocats défenseurs des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’avocat biélorusse Maksim Znak (ex-membre du barreau régional de Minsk et ex-professeur de droit à l'Université d'État du Bélarus), photographié au tribunal de Minsk le 6 septembre 2021, dernier jour de son procès basé sur ses motifs politiques. Il avait été arrêté en septembre 2020, après avoir défendu des opposants au président Loukachenko. Il a été condamné à 10 ans de prison. © 2021 Ramil Nasibulin/BelTA via AP Les avocats qui représentent des clients dans des affaires à caractère politique ou qui dénoncent des violations de leurs droits sont confrontés à une répression…



