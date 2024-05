Les trajets dangereux des femmes maliennes en quête d’accouchement sans risques et d’indépendance

Le conflit en cours au Mali et les déplacements qu’il entraine ont perturbé l’accès aux services essentiels comme les soins de santé sexuelle et reproductive, et contribue à l’un des plus forts taux de mortalité maternelle du monde. La crise a mis à mal les droits des femmes et des filles et fait augmenter les risques de violence basée sur le genre et de pratiques néfastes.



