Bosnie-Herzégovine. La résolution sur Srebrenica est une reconnaissance importante pour les victimes et leurs familles

par Amnesty International

Réagissant à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution faisant du 11 juillet la Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de 1995 à Srebrenica, Jelena Sesar, spécialiste de l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Cette résolution, attendue de longue date, représente une reconnaissance publique importante des victimes et de leurs […]



