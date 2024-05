UE. La nouvelle législation sur le devoir de diligence des grandes entreprises constitue une avancée décisive pour les droits humains

par Amnesty International

Les ministres des 27 États membres de l'UE ont voté ce 23 mai 2024 l'adoption d'une loi contraignant les grandes entreprises à identifier et traiter les impacts négatifs de leurs activités sur les droits fondamentaux et l'environnement : il s'agit de l'une des plus grandes avancées en matière de législation sur les entreprises internationales et les droits humains […]



