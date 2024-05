Iran. La mort du président Raisi ne doit pas empêcher les victimes de son sinistre bilan en matière de droits humains d’obtenir des comptes

par Amnesty International

La mort du président Ebrahim Raisi ne doit pas priver les Iranien·ne·s de leur droit à la justice, à la vérité et à des réparations pour la multitude de crimes de droit international et de violations des droits humains commis depuis les années 1980, tandis qu'il évoluait dans les sphères de pouvoir, a déclaré Amnesty



