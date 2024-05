Yémen. Les Houthis doivent libérer les Baha’is maintenus en détention arbitraire depuis un an en raison de leur religion et cesser de persécuter les minorités

par Amnesty International

Les autorités houthies de facto doivent libérer immédiatement et sans condition cinq membres de la communauté baha'ie détenus arbitrairement à Sanaa sans inculpation depuis près d'un an, dans le cadre de la persécution infligée aux adeptes de la foi minoritaire baha'ie, a déclaré Amnesty International le 23 mai 2024, alors que les craintes sont vives que



