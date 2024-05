Comment le traumatisme d'une Jamaïcaine a fait naître un « Cercle de prise en charge » des victimes d'abus sexuels

par Emi Lecret

Alicia Bowen-McCulskie a créé des espaces sûrs et des possibilités pour les femmes et jeunes filles d'accéder à un accompagnement, à des ressources et à des soins.



Lire l'article complet