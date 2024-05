Guatemala. Amnesty International dénonce le sexisme sous-tendant les poursuites systématiques visant professionnelles de la justice et défenseures des droits humains

par Amnesty International

Le harcèlement systématique et permanent prenant la forme d'un recours abusif au système pénal par les autorités du ministère public et de l'appareil judiciaire, visant à réprimer et démanteler la lutte contre la corruption et l'impunité, repose sur diverses formes de discrimination et de violence fondée sur le genre, qui exposent les femmes poursuivies à […]



