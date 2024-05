RD Congo : Une activiste de renom a été enlevée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Gloria Sengha Panda Shala à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en 2018. Credit: CPGLCONGO (Nairobi) – Le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait de toute urgence ouvrir une enquête sur le sort de l’éminente activiste de la société civile et membre de l’opposition Gloria Sengha et fournir des informations sur le lieu où elle se trouve, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’enlèvement de Gloria Sengha et de deux de ses collègues s’inscrit dans une vague de répression exercée par les autorités congolaises qui a sévèrement restreint…



Lire l'article complet