Monde. Les nouvelles technologies et l’IA utilisées aux frontières accroissent les inégalités et sapent les droits des personnes migrantes

par Amnesty International

Dans sa synthèse de recherche publiée le 21 mai 2024, Amnesty International expose en détail la façon dont les technologies contribuent à la multiplication des violations des droits humains aux frontières et engage les États à ne plus les utiliser jusqu'à ce qu'ils puissent s'assurer que leur usage ne porte pas atteinte aux droits humains.



