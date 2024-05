Mexique. Les autorités utilisent le système pénal pour enquêter sur trois défenseures des droits humains et les espionner

par Amnesty International

S’est imposée au Mexique la pratique consistant à utiliser arbitrairement le système de justice pénale contre des personnes qui dénoncent des violations des droits humains, qui enquêtent sur celles-ci et qui accompagnent les victimes de ces violations dans leur quête de justice, de vérité et de réparation intégrale des préjudices. C’est ce que dénonce Amnesty […] The post Mexique. Les autorités utilisent le système pénal pour enquêter sur trois défenseures des droits humains et les espionner appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet