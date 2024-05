« Sephora kids » : pourquoi les cosmétiques ne doivent pas être utilisés par les enfants

par Céline Couteau, Maître de conférences en pharmacie industrielle et cosmétologie, Université de Nantes, Auteurs historiques The Conversation France

Laurence Coiffard, Professeur en galénique et cosmétologie, Université de Nantes, Auteurs historiques The Conversation France