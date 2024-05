Sénégal : la musique mbalax doit se réinventer ou disparaître

A l’origine, le mbalax, plus grand que le gorong (petit tambour en forme de tonneau, favorise la polyrythmie du ndëp (thérapie collective lébou, ethnie de la région de Dakar) est un instrument de musique, un tam-tam qui accompagne d’autres tambours avant d’être un rythme, une sonorité.Le Sénégal indépendant n’avait pas encore opéré la rupture d’avec les sonorités occidentales (rythm and blues). L’extraversion était de mise : la vogue afro-américaine dominait, au début de la période post-indépendance, la scène musicale sénégalaise. Toutefois, on commença à assister…