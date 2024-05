Tunisie. Réfugié·e·s, migrant·e·s et organisations de la société civile sont visés par des opérations répressives après des mois d’escalade de la violence

par Amnesty International

Au cours des deux dernières semaines, le gouvernement tunisien a mené une campagne répressive sans précédent contre les migrant·e·s, les réfugié·e·s et les défenseur·e·s des droits humains s'efforçant de protéger leurs droits, ainsi que contre des journalistes, a déclaré Amnesty International jeudi 16 mai. Ces événements surviennent moins de deux semaines après une réunion de coordination de […]



