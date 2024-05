Royaume-Uni/États-Unis. La liberté de la presse dans le monde risque d’être durablement menacée, alors que Julian Assange est de retour devant un tribunal britannique et risque d’être extradé vers les États-Unis

par Amnesty International

Simon Crowther, conseiller juridique pour Amnesty International, assistera à la prochaine audience de Julian Assange devant la Haute Cour le 20 mai, afin de suivre la procédure en tant qu’observateur juridique expert. L’issue de cette audience déterminera si Julian Assange aura d’autres occasions de plaider sa cause devant les tribunaux britanniques ou s’il aura épuisé tous […] The post Royaume-Uni/États-Unis. La liberté de la presse dans le monde risque d’être durablement menacée, alors que Julian Assange est de retour devant un tribunal britannique et risque d’être extradé vers les États-Unis…



Lire l'article complet