La responsable d’Amnesty International doit effectuer sa première visite régionale en Asie du Sud

par Amnesty International

La secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, effectuera sa première visite régionale en Asie du Sud du 16 au 24 mai 2024. Le 18 mai, elle se joindra aux milliers de Tamouls touchés par la guerre qui vont commémorer toutes les victimes de la guerre civile sri-lankaise, lors d'un événement organisé à Mullivaikkal, au Sri Lanka. Le 24 mai, elle […]



