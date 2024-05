Thaïlande. Avec le soutien de l’État, la violence numérique réduit au silence les femmes et les personnes LGBTI militantes

par Amnesty International

En Thaïlande, les femmes et les personnes LGBTI qui mènent des activités militantes subissent des attaques en ligne mêlant discours violents, propos misogynes, homophobes et transphobes, contenus sexualisés et d'autres formes de violence fondée sur le genre facilitée par la technologie, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 16 mai 2024. Intitulé « Être nous-mêmes est […]



