Guinée : Les victimes d’usage illégal de la force en attente de soins et de justice

par Amnesty International

Les autorités guinéennes ont constamment violé depuis 2019 les droits humains à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport.



