Italie. La décision relative au scandale des politiques discriminatoires envers les personnes roms en matière de logement doit pousser les autorités à agir enfin

par Amnesty International

La décision rendue publique le 13 mai 2024 par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, qui a conclu à l'unanimité que l'Italie avait commis des violations graves et systématiques de la Charte sociale européenne en ce qui concerne la situation des communautés roms sur le plan du logement, doit annoncer un changement



