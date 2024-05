Géorgie. Les violences de la police s’intensifient alors que le Parlement approuve le projet de loi sur l’« influence étrangère »

par Amnesty International

En réaction au nouvel épisode d'usage illégal de la force par la police contre des manifestant·e·s pacifiques à Tbilissi, à la suite de la décision du Parlement d'approuver la loi sur l'« influence étrangère » en Géorgie, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, a déclaré : « En s'efforçant de faire adopter […]



