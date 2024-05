Les leaders mondiaux n’agissent pas alors que l’invasion de Rafah exacerbe la catastrophe humanitaire

par Amnesty International

Malgré les appels répétés de chef·fe·s d’État, de représentant·e·s des Nations unies et des ONG humanitaires à Israël pour qu’il s’abstienne d’étendre son offensive terrestre à Rafah, les troupes israéliennes sont entrées dans le gouvernorat le 7 mai. Plus de 1,5 million de personnes, dont 600 000 enfants, sont gravement menacées ; plus de 450 […] The post Les leaders mondiaux n’agissent pas alors que l’invasion de Rafah exacerbe la catastrophe humanitaire appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet