À Bahreïn, un forum soutenu par l'ONU cherche des moyens innovants de relever les défis mondiaux

Un forum soutenu par les Nations Unies s'est ouvert mardi à Bahreïn, où des délégués représentant les gouvernements et la société civile se sont joint à des investisseurs, des universitaires et des innovateurs du monde entier à la recherche de moyens de soutenir les chefs d'entreprise qui peuvent contribuer à construire un avenir meilleur et à assurer un développement durable pour tous.



Lire l'article complet