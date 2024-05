Choisir les droits humains pour la République dominicaine

par Amnesty International

Par Ana Piquer, directrice pour les Amériques, Amnesty International Une élection présidentielle se tiendra en mai en République dominicaine. Dans ce contexte, l'examen des projets de gouvernance des neuf candidat·e·s suscite une profonde inquiétude, face à l'absence d'une perspective sérieuse et solide en matière de droits humains, qui devrait faire partie des axes centraux de […]



