Portugal : des marches de célébration de la démocratie et du 50ᵉ anniversaire de la révolution des Œillets

par Rodrigue Macao

Les traditionnelles Œillets sont apparues aux côtés de pancartes rappelant l'importance de la démocratie et demandant des logements abordable ou plus de droit pour les femmes et les étrangers.



