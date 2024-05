En visite dans l’est de la RDC, un haut responsable de l’UNICEF réclame une solution politique au conflit

Au terme d’une visite dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), un haut responsable de l’UNICEF a souligné lundi les préoccupations croissantes concernant la protection des droits des enfants et la protection des civils et a appelé à une action urgente pour renforcer les solutions diplomatiques et à long terme.



