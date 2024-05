Tchad : La transition politique s’achève avec l’élection de Mahamat Idriss Déby

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président tchadien Mahamat Idriss Déby en réunion de campagne en tant que président de la transition à N'Djamena, au Tchad, le 4 mai 2024. © 2024 JEROME FAVRE/EPA-EFE/Shutterstock (Nairobi) – La transition politique au Tchad s’est conclue par des violences, alors qu’au moins neuf civils, et probablement plus, auraient été tués par des tirs de célébration de soldats et de civils, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le 9 mai 2024, l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE) a annoncé que le président par intérim, le général Mahamat Idriss Déby, avait remporté…



Lire l'article complet