Chine. Les étudiant·e·s chinois à l’étranger sont en butte au harcèlement et à la surveillance dans le cadre de la campagne de répression transnationale

par Amnesty International

Les étudiant·e·s chinois et hongkongais qui étudient à l'étranger vivent dans la peur de l'intimidation, du harcèlement et de la surveillance, les autorités chinoises s'efforçant de les empêcher de s'engager sur des questions « sensibles » ou politiques pendant leur séjour hors du pays, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 13 mai 2024.



