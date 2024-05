Madagascar : l’ONU se concentre sur la coordination, la convergence et le changement pour sortir le pays des crises

Comment soutenir au mieux les populations lors des crises humanitaires avec des budgets d'aide limités et que faire pour aider ces mêmes populations à sortir du cycle de dépendance causé par les crises multiples et s'orienter vers un développement plus durable ?



Lire l'article complet