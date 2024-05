À Nairobi, Guterres réitère son appel à mettre fin à la guerre à Gaza

Alors que la situation à Rafah est « sur le fil du rasoir », le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a de nouveau appelé vendredi Israël et les dirigeants du Hamas « à faire preuve de courage politique et à ne ménager aucun effort » pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à libérer tout les otages.



Lire l'article complet