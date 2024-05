Géorgie. Les autorités doivent prendre des mesures face aux violentes attaques contre des personnes critiques et traduire les responsables de ces violences en justice

par Amnesty International

Réagissant aux violentes attaques perpétrées le 8 mai dans la soirée par des inconnus contre des personnes critiques du gouvernement qui avaient participé à des manifestations organisées à Tbilissi, en Géorgie, pour dénoncer le projet de loi controversé « sur la transparence de l'influence étrangère », Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à



