Allemagne : Un médecin britanno-palestinien interdit de séjour dans l’espace Schengen

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le docteur Ghassan Abu Sittah, un chirurgien esthétique palestino-britannique spécialisé dans la médecine de guerre, lors d'un entretien avec l'agence Associated Press à l'Institut d'études palestiniennes à Beyrouth, au Liban, le 9 décembre 2023. (Londres, le 10 mai 2024) – Le gouvernement allemand devrait indiquer publiquement s’il a imposé une interdiction de séjour dans toute la zone de l’Union européenne couverte par les accords de Schengen à un éminent chirurgien et universitaire britanno-palestinien, le docteur Ghassan Abu Sittah, et, si c’est le cas, expliquer…



Lire l'article complet