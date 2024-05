Hong Kong. L’interdiction d’un chant de protestation est un « signe inquiétant » du recul des libertés

par Amnesty International

Réagissant à l'approbation par la Cour d'appel de Hong Kong d'une demande du gouvernement visant à faire interdire la chanson de protestation Gloire à Hong Kong, Sarah Brooks, directrice du programme Chine d'Amnesty International, a déclaré : « La campagne menée par le gouvernement de Hong Kong pour interdire une chanson est aussi insensée que dangereuse. Non […]



